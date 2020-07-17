17.07.2020 (13:41)

В Московской области военнослужащие общевойсковой армии ЗВО освоят роботизированный комплекс «Уран-6»

Специалисты инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа приступили к обучению на первом роботизированном комплексе «Уран-6» на межведомственном учебном центре в Московской области.

Военные инженеры опробуют новый комплекс на различных видах инженерных боеприпасов, а также для проделывания проходов на участках сплошного минирования.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» стоит на вооружении инженерных частей Западного военного округа. Он представляет собой бойковый минный трал, который управляется дистанционно на удалении до одной тысячи метров и выдерживает подрывы до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Возможность удаленной работы значительно повышает безопасность оператора и позволяет решать задачи разминирования с минимальным риском для жизни.

Новый роботизированный комплекс поступил на вооружение инженерных войск в общевойсковой армии Западного военного округа в июле этого года и впервые будет применен в ходе подготовки к зимнему периоду обучения на военных полигонах в Воронежской и Белгородской областях.

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