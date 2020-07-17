17.07.2020 (13:34)

В Неву вошел корвет «Бойкий» для участия в Главном военно-морском параде

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы вошел корвет «Бойкий», который примет участие в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада.

Этой ночью корвет прошёл под разведёнными мостами и встал у стрелки Васильевского острова, присоединившись к парусному линейному кораблю «Полтава», малому ракетному кораблю «Серпухов» и подводной лодке «Санкт-Петербург».

Корабли останутся в акватории Невы для участия в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада 26 июля. Экипажи поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной военной форме на бортах кораблей.

Ранее специалисты Ленинградской военно-морской базы с применением плавучего подъёмного крана установили на Неве рейдовое оборудование для постановки кораблей на бочки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице