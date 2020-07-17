17.07.2020 (13:34)
В Неву вошел корвет «Бойкий» для участия в Главном военно-морском параде
В Санкт-Петербурге в акваторию Невы вошел корвет «Бойкий», который примет участие в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада.
Этой ночью корвет прошёл под разведёнными мостами и встал у стрелки Васильевского острова, присоединившись к парусному линейному кораблю «Полтава», малому ракетному кораблю «Серпухов» и подводной лодке «Санкт-Петербург».
Корабли останутся в акватории Невы для участия в статическом показе в ходе Главного военно-морского парада 26 июля. Экипажи поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной военной форме на бортах кораблей.
Ранее специалисты Ленинградской военно-морской базы с применением плавучего подъёмного крана установили на Неве рейдовое оборудование для постановки кораблей на бочки.
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Главный военно-морской парад , Корабли