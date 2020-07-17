17.07.2020 (13:27)

Зенитчики ЦВО уничтожили групповые цели условного противника на учениях в Сибири

Подразделения противовоздушной обороны зенитно-ракетного соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, уничтожили групповые цели условного противника во время учения на полигоне Бийский.

По замыслу учения условный противник планировал нанести атаку с воздуха по расположению войск посредством ракетно-авиационного удара и ударных беспилотников. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район боевого применения, развернули зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М2», обнаружили высокоманевренные цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками. Малоразмерные цели – ударные беспилотники условного противника, военнослужащие ПВО уничтожили из ПЗРК «Верба» и ЗСУ-23-4 «Шилка».

Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ условного противника.

В учении было задействовано свыше 1000 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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