17.07.2020 (12:00)
Более 1000 миротворцев ЦВО в ходе учения под Самарой отработали вопросы создания буферных зон
Более 1000 военнослужащих миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Самарской области отработали вопросы создания буферных зон в районе условного вооруженного конфликта.
Миротворцы развернули контрольно-пропускные пункты для проверки документов граждан и транспортных средств для недопущения провоза оружия и боеприпасов в зону условного конфликта.
Кроме того, были отработаны вопросы сопровождения гуманитарных колонн и охраны важных государственных и промышленных объектов.
Также с военнослужащими проведены занятия по отражению нападения условного противника, который применил беспилотные летательные аппараты и захватил заложников.
Справочно:
Миротворческое соединение ЦВО является единственной мотострелковой бригадой Сухопутных войск ВС РФ такого назначения. Она была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности под эгидой ООН, поэтому полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена самыми современными образцами вооружения.