17.07.2020 (12:00)

Более 1000 миротворцев ЦВО в ходе учения под Самарой отработали вопросы создания буферных зон

Более 1000 военнослужащих миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Самарской области отработали вопросы создания буферных зон в районе условного вооруженного конфликта.

Миротворцы развернули контрольно-пропускные пункты для проверки документов граждан и транспортных средств для недопущения провоза оружия и боеприпасов в зону условного конфликта.

Кроме того, были отработаны вопросы сопровождения гуманитарных колонн и охраны важных государственных и промышленных объектов.

Также с военнослужащими проведены занятия по отражению нападения условного противника, который применил беспилотные летательные аппараты и захватил заложников.

Справочно:

Миротворческое соединение ЦВО является единственной мотострелковой бригадой Сухопутных войск ВС РФ такого назначения. Она была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности под эгидой ООН, поэтому полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена самыми современными образцами вооружения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице