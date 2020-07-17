17.07.2020 (11:34)

Военкоматы ЦВО в ходе весеннего призыва отправили к местам несения службы более 52 тыс. новобранцев

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе весеннего призыва отправили для прохождения службы более 52 тыс. новобранцев.

«Задание на призыв, установленное Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме, несмотря на то, что мероприятия призыва граждан проводились в условиях недопущения заражения коронавирусной инфекцией. Призваны и направлены для прохождения военной службы более 52 тыс. граждан, в том числе в ВС РФ — свыше 46 тыс. человек», — сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Для доставки военнослужащих было задействовано 10 воинских эшелонов, 9 самолетов военно-транспортной авиации, 22 самолета гражданской авиации, более 900 отдельных пассажирских вагонов и порядка 600 машин. Все 52 тыс. новобранцев на сборных пунктах сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции и отправлялись для прохождения службы только при отрицательных результатах. Все молодые люди обеспечивались горячим питанием, банковскими и персональными электронным картами.

Также увеличилось количество призывников старшего возраста (20 лет и старше). С 2013 года их доля от общего числа увеличилась на 8% из-за роста привлекательности военной службы, в то время как число 18-летних граждан уменьшилось на 11%.

«Кроме того, для прохождения военной службы мы отправили более 3,5 тыс. граждан с высшим образованием, особое внимание уделялось комплектованию научных рот. Необходимо отметить, что силу набирает юнармейский призыв. Юнармейцы, достигшие призывного возраста, в числе первых прибывали в военкоматы. Сейчас они достойно выполняют свой долг, являясь примером для остальной молодежи», — отметил Александр Линьков.

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