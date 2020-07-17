17.07.2020 (10:12)

В Сибири начался набор абитуриентов для поступления в военные вузы

В Сибири набор в военные высшие учебные заведения впервые проходит в регионе проживания абитуриентов.

В связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности в целях недопущения распространения короновоирусной инфекции набор абитуриентов в военные вузы проводится специальной выездной группой на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Выездная группа проводит отбор кандидатов для поступления во все вузы Минобороны России.

С 15 июля по 5 августа специалисты совместно с представителями военных комиссариатов определят профессиональную и психологическую пригодность кандидатов, а также их уровень физической подготовленности и здоровья.

Для каждого предварительно отобранного кандидата была проведена информационная и разъяснительная работа о порядках, сроках и особенностях приема в вузы Минобороны России.

В Новосибирской области на зачисление в высшие военные учебные заведения претендуют более 750 человек. Наиболее приоритетными у кандидатов являются Новосибирское высшее военное командное училище, Военная академии материально-технического обеспечения (г. Омск), Военно-космическая академия (Санкт-Петербург), Военная академия связи (Санкт-Петербург) и Военный университет Минобороны России (Москва).

С 25 июля по 10 августа приемные комиссии военных учебных заведений, опираясь на результаты выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. Абитуриенты, успешно прошедшие его, будут вызваны в вузы.

Набор абитуриентов будет завершен к 10 августа.

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