17.07.2020 (09:53)

Сотрудники ВАИ обеспечили безопасность движения автоколонн российской военной базы в Таджикистане при следовании на полигон Ляур

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Вооруженных Сил Российской Федерации в Таджикистане обеспечили безопасность дорожного движения автоколонн при следовании военнослужащих 201-й военной базы на полигон Ляур для участия в контрольных занятиях по боевой подготовке.

Инспекторами 213-й ВАИ был выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно: проверка технического состояния транспортных средств перед началом совершения марша, регулирование дорожного движения и сопровождение воинских колонн.

В целях осуществления контроля за эксплуатацией транспортных средств на полигоне Ляур был развернут полевой пункт контроля ВАИ. Для постоянного наблюдения за дорожной обстановкой на маршрутах движения подразделений использовался лазерный измеритель скорости и дальности с функцией фотофиксации «AMATA», который дает возможность осуществлять контрольно-надзорную деятельность за участниками дорожного движения по соблюдению ПДД.

Сопровождение колонн военной техники из военного городка Душанбе на полигон Ляур осуществлялось на протяжении всей недели. Общая протяженность маршрута составила свыше 250 км.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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