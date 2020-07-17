17.07.2020 (10:57)

В Вооруженных Силах РФ объявлена внезапная проверка

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149755 военнослужащих, 26820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал распоряжение предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания в рамках учений и контрольных занятий.

«Результаты проведенных учебных мероприятий, – сказал он на совещании с руководящим составом ВС РФ, – учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020». На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава».

В целях выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, главой военного ведомства было поручено Генеральному штабу организовать проверку и контроль действий войск, формировать рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил; заместителям Министра обороны обеспечить и организовать контроль выполнения задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке по направлениям деятельности; главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующему Воздушно-десантными войсками, руководителям центральных органов военного управления осуществить руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач, организовать контроль проведения учений и занятий.

Кроме того, будут оценены органы военного управления, войска и силы, участвующие в проверке.

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