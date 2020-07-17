17.07.2020 (09:00)

Крытый ледовый каток построен в Уссурийском суворовском военном училище МО РФ

В Уссурийском суворовском военном училище сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток. Это второй спортивный объект, построенный для суворовцев специалистами Военно-строительного комплекса МО РФ – полтора года назад был сдан учебно-тренировочный комплекс «Старт» (для занятий легкой атлетикой, игровыми видами спорта, единоборствами и т.п.). Торжественное открытие крытого катка назначено на начало учебного года, когда после летних каникул вернутся воспитанники прославленного суворовского училища.

Крытый каток - одноэтажное здание общей площадью 2000 квадратных метров, ледовая арена 45,8 на 26,7метров, специальное инженерное оборудование позволяет обеспечить условия для круглогодичного проведения учебных и тренировочных занятий по хоккею. Одновременно спортом смогут заниматься 40 воспитанников суворовского училища.

Для юных спортсменов предусмотрены 2 раздевалки на 20 человек каждая, в раздевалках есть шкафы, скамейки, питьевые фонтанчики, душевые и санузлы. Также имеются комнаты с сушильными шкафами для спортивной формы. Для тренерского состава оборудован кабинет с офисной мебелью, шкафами для одежды, душевой и санузлом.

В здании катка есть пункт хранения и заточки коньков, в котором каждый желающий, не имеющий собственной экипировки, может взять коньки в прокат.

Особое внимание уделено медицинскому сопровождению спортивных мероприятий и тренировок – медицинский кабинет укомплектован всем необходимым для оказания своевременной помощи.

Умные инженерные системы в любое время года в постоянном режиме поддерживают определенную температуру ледового поля, также обеспечивают комфортный температурно-влажностный режим для спортсменов.

Для льдоуборочного комбайна и другой специальной «ледовой» техники рядом с ареной оборудовано специальное помещение.

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