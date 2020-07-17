17.07.2020 (08:30)

Военные инженеры Амурского объединения ВВО учатся уничтожать подземные коммуникации и разминировать мины-ловушки

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к специальным занятиям по освоению опыта современных вооруженных конфликтов. В частности, саперы на практике обучаются в подземных коммуникациях, разминированию нестандартных мин-ловушек и минных полей, а также учатся подрывать здания и мосты.

Специалисты учатся определять слабые места земляных и бревенчатых перегородок подземных лазов и помещений, после чего производят расчеты и закладку взрывчатых веществ.

Также, саперы совершают подрывы огневым и электрическим способами железобетонных труб сечением до 1 м, имитаций опор мостов и малоэтажных зданий. В завершение учебных мероприятий личный состав закрепит навыки в разминировании местности, зданий и сооружений.

Особое внимание при разминировании будет уделено методике применения современных бесконтактных миноискателей «Коршун», недавно поступивших в объединение, возможности которых позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м.

В тренировках приняло участие около 500 военнослужащих и более 40 единиц техники.

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