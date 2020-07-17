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17.07.2020 (08:00)

Связисты ВВО в Приамурье организовали высокозащищенную связь с применением современных станций «Ливень»

Военнослужащие соединения связи, дислоцированного на территории Амурской области, провели тренировку по построению высокоскоростных линий связи на дальние расстояния.

Экипажам современных станций космической и радиорелейной связи удалось построить высококачественную закрытую цифровую линию связи на расстояние более 250 километров с использованием в два раза меньшего количества станций связи. Построение линии связи осуществлялось на местности со сложным рельефом.

Для проведения тренировки применялись недавно поступившие современные станции спутниковой и радиорелейной связи, смонтированных на базе автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 и КамАЗ-4350, что позволило экипажам выйти на труднодоступные ключевые точки с сложным рельефом и болотистым грунтом.

Для проверки устойчивости связи специалисты радиоэлектронной борьбы объединения провели несколько попыток нарушить работоспособность линий. Все попытки не принесли успеха, что показало высокое качество построенной линии связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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