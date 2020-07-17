17.07.2020 (07:30)

Расчеты пусковых установок ОТРК «Искандер» ВВО выполнили электронные пуски по целям условного противника в Бурятии

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ракетного соединений Восточного военного округа (ВВО), провели учебно-боевые пуски электронным способом в ходе тактико-специального учения соединений и воинских частей общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

Позиции ракетчиков были развернуты на территории одного из полигонов ВВО в Бурятии.

Расчеты пусковых установок электронными пусками ракет уничтожили командные пункты, колонны боевой техники условного противника, выявленные в ходе разведывательных действий. Точные координаты объектов условного противника установило разведывательное подразделение общевойскового объединения с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В мероприятиях боевой подготовки принимало участие более 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.

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