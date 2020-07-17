Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.07.2020 (07:00)

Полевой выход подразделений РХБ защиты ВВО стартует в Приморье

На полигоне «Тургеневский» Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), стартует полевой выход специалистов войск радиационной химической и биологической (РХБ) защиты.

Военнослужащие доведут до автоматизма практические навыки и умения, необходимые для выполнения задач РХБ защиты. Также специалистам предстоит повысить свой уровень военно-профессиональной подготовленности, физической выносливости и морально-психологического состояния при решении задач в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

 Более того планируется не только развертывание пунктов управления, полевых лагерей, совершение маршей, вождение военной техники.

Финалом полевого выхода, будет проведение тактико-специального учения с выполнением стрельб из РПО-А и ТОС-1. Также состоится соревнование на лучший экипаж (расчет) специальной машины, где выявят лучшего специалиста войск РХБ защиты Приморского общевойскового объединения ВВО.

Справочно: РПО-А «Шмель» российский реактивный пехотный огнемет одноразового применения. Предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные связисты ВВО в рамках предстоящих учений развернули на полигоне «Цугол» более 20 пунктов управления
В Забайкальском крае с военнослужащими Восточного военного округа была проведена комплексная тренировка по РЭБ
В воинских частях ВВО в Приамурье провели тренировки по погрузке техники на железнодорожный транспорт
Выездные приемные комиссии Дальневосточного ВОКУ приступили к работе в российских регионах

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false