17.07.2020 (06:30)

Военные связисты ВВО в рамках предстоящих учений развернули на полигоне «Цугол» более 20 пунктов управления

Военные связисты Восточного военного округа на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае в рамках подготовки к масштабному тактическому учению развернули более 20 пунктов управления в период проведения мероприятий интенсивного периода обучения.

В общей сложности специалистами было организовано более 1 тысячи километров цифровых радиорелейных линий привязок.

Так, в систему управления вошли пункты объединения, соединений и воинских частей, находящихся на полигоне.

Специалисты войск связи обеспечили все звенья системы управления защищенной спутниковой, радиорелейной, радио связью и проводными каналами.

Помимо этого, на всех пунктах управления функционирует защищенная видеоконференцсвязь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в онлайн режиме.

Одной из особенностей предстоящего учения станет выполнение военнослужащими подразделений войск связи нормативов по перемещению подвижных пунктов управления в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника, применяющих дроны.

Всего к мероприятиям привлечено около 500 специалистов войск связи, задействовано более 50 единиц техники, в том числе станции «Редут-2УС», станции спутниковой связи «Ливень», подвижные инфокоммуникационные комплексы на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.

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