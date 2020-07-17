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17.07.2020 (05:30)

Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлёты и посадки на БПК «Адмирал Трибуц»

В соответствии с планом боевой подготовки в заливе Петра Великого, у побережья Владивостока, экипажи вертолётов Ка-27, дислоцированных на базе морской авиации ТОФ в Приморском крае, отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц», а также приём вертолётов на корабельное базирование.

К практическим тренировкам были привлечены два вертолета Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение дня летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили 15 взлетов и посадок на палубу боевого корабля в движении и в дрейфе. Также экипаж вертолёта Ка-27ПС попутно отработал учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море, с практическим подъемом манекена из воды.

В ходе тренировки вертолёты произвели дозаправку топливом от корабля.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Вертолеты
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