17.07.2020 (05:00)

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 морской авиации ТОФ совершили 12-ти часовой беспосадочный перелёт из Приморья на аэродром Кипелово

Два дальних противолодочных самолёта морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), выполнили 12-ти часовой беспосадочный перелет с аэродрома в Приморском крае на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в Главном Военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.

Неделей ранее этим же маршрутом проследовала пара противолодочных самолётов Ил-38Н, взлетевших с военных аэродромов на Камчатке и в Приморье. Они также представят Тихоокеанский флот в воздушной части Главного Военно-морского парада

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проводить тренировочные полёты в составе авиационных звеньев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице