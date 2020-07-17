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17.07.2020 (05:00)

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 морской авиации ТОФ совершили 12-ти часовой беспосадочный перелёт из Приморья на аэродром Кипелово

Два дальних противолодочных самолёта морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), выполнили 12-ти часовой беспосадочный перелет с аэродрома в Приморском крае на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в Главном Военно-морском параде в честь Дня ВМФ.  Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.

Неделей ранее этим же маршрутом проследовала пара противолодочных самолётов Ил-38Н, взлетевших с военных аэродромов на Камчатке и в Приморье. Они также представят Тихоокеанский флот в воздушной части Главного Военно-морского парада

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проводить тренировочные полёты в составе авиационных звеньев.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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