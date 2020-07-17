Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.07.2020 (06:00)

Многопрофильный мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Чите убыл в пункт постоянной дислокации

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край.

С 7 июня военные медики Восточного военного округа оказывали помощь врачам Забайкальского края в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего за всё время работы полевого госпиталя в Чите 63 человека получили медицинскую помощь и полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

Спустя несколько дней после выписки последнего пациента с привлечением администрации Забайкальского края было проведено торжественное закрытие многопрофильного мобильного полевого госпиталя.

После торжественного закрытия многопрофильного мобильного госпиталя личный состав приступил к свертыванию. Госпиталь свернут в кротчайшие сроки и убыл в пункт постоянной дислокации.

Личному составу предстоит преодолеть около 700 километров пути из Читы в посёлок Кяхта Республики Бурятия в течение двух суток.

«Сегодня завершили свертывание мобильного госпиталя, готовы к маршу. Нам предстоит двухдневный марш общей протяженностью около 700 километров обратно в Кяхту» - сообщил начальник многопрофильного мобильного госпиталя подполковник медицинской службы Виталий Нам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В поселке Еруда завершил работу военно-полевой госпиталь, развернутый Минобороны России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
В Забайкальском крае прошло торжественное закрытие военного многопрофильного мобильного госпиталя
В Военно-медицинском музее Минобороны РФ откроется экспозиция, посвящённая борьбе с коронавирусной инфекцией
Военнослужащие полевого госпиталя ЗВО приступили к совершению марша из поселка Ботлих в Московскую область

Метки:
COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false