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17.07.2020 (01:00)

В Мурманской области экипажи дальней авиации выполнили практические пуски ракет

В Мурманской области на базе смешенного авиационного полка дальней авиации состоялось летно-тактическое учение с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

В ходе выполнения мероприятия летчики выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также выполнили практические пуски ракет по назначенным мишеням.

«Данные мероприятия проводились согласно плану боевой подготовки. Инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Лётные экипажи выполнили пуски ракет по заданным целям,  с поставленной задачей справились. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний» - подчеркнул командир полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего в полетах в рамках учения было задействовано до 10 самолетов Ту-22м3, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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