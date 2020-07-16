16.07.2020 (18:15)

В селе Кечковце состоялся массовый туристический поход в память о погибших в Словакии воинах Красной Армии

В селе Кечковце состоялся массовый туристический поход в память о погибших в Словакии воинах Красной Армии. В походе принял участие руководитель Представительства Минобороны России в Словакии Анатолий Томников. Мероприятие началось с выступления старосты села Яны Фенёвой у здания администрации, на стене которого установлена мемориальная табличка с символикой Красной Армии и надписью: «Честь и слава освободителям, которые 19.01.1945 г. освободили наше село.

Главной целью участников памятной акции стало посещение Могилы Неизвестного Советского Солдата, расположенной недалеко от населенного пункта у границы с Польшей. Представители администрации села, руководитель Представительства Минобороны России, местные жители, ветераны и общественники возложили у захоронения венки и цветы. Им потребовалось пройти семь километров пешком по лесу, чтобы добраться до места.

По пути участники похода также осмотрели символические могилы — там сейчас нет останков воинов — их перезахоронили, однако до сих пор неравнодушные граждане относятся с большим уважением к этим местам и содержат их в образцовом порядке.

Еще одним пунктом программы похода был памятник жертвам всех войн. Там также состоялось возложение и панихида по погибшим. Всего в акции участвовали около полусотни человек разных возрастов: самому младшему только исполнилось 3 года, самому старшему — 82.



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