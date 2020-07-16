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16.07.2020 (18:00)

В танковую армию ЗВО поступило более 500 новейших защитных комплектов «Ковбой» для экипажей бронемашин

Более 500 комплектов индивидуальной защиты «Ковбой» получили экипажи бронемашин гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области. В период обучения военнослужащим продемонстрировали способы эвакуации из техники.

Благодаря новому костюму, оборудованному специальными петлями, время эвакуации военнослужащих сократилось в два раза, и тем самым повысилась живучесть экипажа.

Главная особенность защитного костюма — ткань на основе арамидных волокон, которая по свойствам сравнима со сталью, но при этом гораздо легче. В случае возгорания бронетранспортера «Ковбой» защищает военнослужащего от воздействия открытого пламени в течение 15 секунд, что дает ему возможность покинуть горящую машину.

Масса экипировки — 6,5 кг. В состав комплекта входят противоосколочный бронежилет первого класса защиты, противоосколочная накладка на танковый шлемофон и огнезащитный комбинезон. Их надевают поверх полевой формы одежды.

Комплект «Ковбой» стал первым в истории Вооруженных Сил России комплексным средством индивидуальной защиты для экипажей различных бронемашин.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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