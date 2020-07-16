16.07.2020 (17:15)

Московские юнармейцы приняли участие в бронепробеге «Дорога мужества-2020»

Столичные юнармейцы поддержали бронепробег «Дорога мужества», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция стартовала на Поклонной горе рядом с памятником «Трагедия народов». Ее участники за неделю проехали через Москву, Тулу, Орел, Курск, Прохоровку и Белгород.

Тематика нового бронепробега – битва на Курской дуге летом 1943 года. На автомобилях «Тигр», «Урал» и «Патруль» выехали военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского. По маршруту отправились и старые образцы техники советской эпохи. Перед стартом юнармейцы вместе с другими участниками акции прошли символические 1418 шагов (по числу дней войны) и возложили цветы к Вечному огню.

В этом году бронепробег «Дорога мужества» прошел в четвертый раз. Акция проводилась с 8 по 15 июля. За неделю колонна проехала через Тулу, Орел, Курск, Белгород и поселок Прохоровку, где 12 июля 1943 года произошло самое крупное в истории танковое сражение между советской и германской армиями. В этих населенных пунктах состоялись митинги и возложения цветов к мемориалам павших советских воинов.

«Все мы знаем, что 2020-й год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. Отмечу, что юнармейцы даже в самоизоляции проводили различные акции, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В режиме онлайн читали стихи, выступали с творческими номерами, выполняли строевые упражнения, делали интервью с ветеранами. Поддержка бронепробега для них еще одна возможность отдать дань уважения поколению победителей, узнать лучше свою историю и увидеть своими глазами уникальную отечественную технику», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Дорога мужества» – это не только акция памяти, но еще и выставка машин разных эпох. Пообщавшись с организаторами этого бронепробега, юнармейцы узнали про технические особенности каждого автомобиля. Любой желающий мог залезть внутрь и посмотреть, как там все утроено. И даже прокатиться на одном из представленных экспонатов.

«Предметы старины всегда вызывают особенные эмоции. А тут целый парк машин, которые создавали наши предки в послевоенное время. Так что мы сегодня прикоснулись к истории», - поделился юнармеец Михаил Михалкин.

Среди экспонатов – отреставрированные бронетранспортеры 50-х и 80-х годов. Кроме того, в колонну вошли советские военные автомобили ГАЗ, ЗиЛ и УАЗ. Что касается современных «Тигра», «Урала» и «Патруля», то именно на них Росгвардия борется с терроризмом и обеспечивает общественную безопасность. Эти машины прошли испытания в самых сложных климатических условиях.

Организатором акции «Дорога мужества» является Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество». Первый бронепробег состоялся в июне 2017 года. За пять дней колонна из 15 единиц демилитаризированной техники проехала свыше 2 тысяч километров по городам России и Белоруссии.

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