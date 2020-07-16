16.07.2020 (16:45)
В акватории Калининградского морского канала завершилась установка рейдового оборудования для формирования парадного строя кораблей
В акватории Калининградского морского канала в Балтийске экипаж морского самоходного плавучего крана проекта 15201 завершил установку бочек (специальных швартовых устройств), к которым будут пришвартованы корабли Балтийского флота. Формирование парадного строя кораблей завершится к 20 июля.
В общей сложности в День Военно-Морского Флота России, 26 июля, в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты, а также два вертолета Ка-27 морской авиации.
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