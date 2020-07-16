16.07.2020 (16:15)
В армейском корпусе Балтийского флота завершился полевой выход специалистов РЭБ армейского корпуса
В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, завершился лагерный сбор подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса.
В ходе практической части полевого выхода расчеты отработали подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Кроме того, были проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.
Также специалисты РЭБ армейского корпуса провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.
В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано около 200 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.