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16.07.2020 (16:15)

В армейском корпусе Балтийского флота завершился полевой выход специалистов РЭБ армейского корпуса

В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, завершился лагерный сбор подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса.

 В ходе практической части полевого выхода расчеты отработали подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Кроме того, были проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Также специалисты РЭБ армейского корпуса провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано около 200 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Войска РЭБ
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