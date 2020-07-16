16.07.2020 (15:45)

Северный флот и РГО завершили научно-исследовательскую экспедицию на западном побережье губы Печенга

Сегодня завершилась научно-исследовательская экспедиция по изучению физико-географических условий и военно-исторической значимости западного побережья губы Печенга, проведенная Северным флотом совместно с Русским географическим обществом (РГО).

Основная цель экспедиции — обследование фортификационных сооружений противодесантной и береговой обороны времен Великой Отечественной войны.

Экспедиционный отряд, возглавляемый начальником отделения службы ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота подполковником Дмитрием Дуличем, исследовал побережье губы Печенга в течение недели.

В составе отряда численностью 35 человек действовали военнослужащие бригады морской пехоты, группа саперов отдельного морского инженерного полка, экипажи десантного катера «Николай Рубцов» Кольской флотилии разнородных сил, а также сводная группа подводных работ и экипаж водолазного катера от управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. РГО представляли 14 поисковиков из Чувашии.

В ходе экспедиции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поисковыми группами были обследованы и изучены бывшие опорные пункты противника на входе в Печенгский залив и в порту Линахамари.

Членами отряда также проведена большая работа по благоустройству воинских захоронений. В ходе экспедиции была отремонтирована цокольная часть памятника трём неизвестным разведчикам по дороге к полуострову Немецкий и благоустроен мемориал Катерникам – Героям Советского Союза. Также были проведены работы по благоустройству братского захоронения в посёлке Линахамари.

Для последующей реставрации и экспонирования в Военно-морском музее Северного флота из опорных пунктов, расположенных на мысах Немецкий, Романов и Крестовый, были вывезены два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны и одна танковая башня, а также другие исторические артефакты.

По итогам исследований будет приниматься решение о продолжении совместной работы с РГО по данному направлению в следующем году.

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