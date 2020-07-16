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16.07.2020 (15:30)

В Ленинградской области более 100 офицеров-выпускников военных вузов прибыли в общевойсковую армию ЗВО

В соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, прибыли более 100 лейтенантов-выпускников высших учебных заведений Минобороны России 2020 года.

Более 80 из прибывших офицеров назначены на должности командного состава звена взвод-батарея. Выпускники являются специалистами в области тылового и медицинского обеспечения, эксплуатации и ремонта военной техники, противовоздушной обороны и связи.

Лейтенанты уже ознакомились со спецификой военной службы на новом месте. Все они поставлены на различные виды довольствия и приступили к выполнению должностных обязанностей в подчиненных подразделениях.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций все молодые офицеры предварительно прошли двухнедельный карантин в специально оборудованных общежитиях, сдали тест на наличие коронавирусной инфекции, прошли углубленное медицинское обследование.

Для каждого лейтенанта командирами соединений продуман индивидуальный план ввода в занимаемую должность и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров. Впереди выпускников ждет становление в новых воинских коллективах и участие в учебно-методических сборах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Выпуск
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