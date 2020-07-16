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16.07.2020 (15:15)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 ЗВО провели тренировочные полёты в сложных метеоусловиях в Тверской области

В Тверской области летчики оперативно-тактической авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели учебно-тренировочные полёты в сложных метеорологических условиях.

В ходе полётов при установленном минимуме погодных условий в дневное и ночное время суток экипажи высотных всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали взлёт и посадку в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра, пилотирование воздушных судов по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.

Лётные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые лётчики, выполнили одиночные полёты, затем в составе пар и звеньев, а также отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

Учебно-тренировочные полёты прошли в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Самолеты , Западный военный округ , ВВС , Специальная подготовка , ВКС
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