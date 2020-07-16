16.07.2020 (15:00)

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка ЗВО в Воронежской области

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Воронежской области.

Летный и технический состав авиационного полка провел приемку новой техники и проверку основных узлов и агрегатов завода-изготовителя, а также завершил его перебазирование к месту постоянной дислокации.

Новый бомбардировщик отличается от своего предшественника улучшенными системами радиоэлектронной борьбы, управления вооружением и наведения.

Этот самолет – первый в партии модернизированных многоцелевых бомбардировщиков, выпущенных Новосибирским авиазаводом.

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