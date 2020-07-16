Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.07.2020 (15:00)

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка ЗВО в Воронежской области

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Воронежской области.

Летный и технический состав авиационного полка провел приемку новой техники и проверку основных узлов и агрегатов завода-изготовителя, а также завершил его перебазирование к месту постоянной дислокации.

Новый бомбардировщик отличается от своего предшественника улучшенными системами радиоэлектронной борьбы, управления вооружением и наведения.

Этот самолет – первый в партии модернизированных многоцелевых бомбардировщиков, выпущенных Новосибирским авиазаводом.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти расчеты беспилотников общевойсковой армии ЗВО вскрыли более ста объектов условного противника
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области впервые стали донорами крови
Воздушный удар условного противника по военным объектам отразили расчеты российского ЗРК С-300 в Таджикистане
Более 46 тыс. человек направили военкоматы ЗВО на военную службу в регионах центра и северо-запада страны

Метки:
Самолеты , Западный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false