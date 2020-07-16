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16.07.2020 (14:45)

В Ленобласти расчеты беспилотников общевойсковой армии ЗВО вскрыли более ста объектов условного противника

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе практических занятий провели тренировку в наблюдении и вскрытии более ста замаскированных объектов условного противника различного типа.

Наблюдая с высоты более тысячи метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств неприятеля.

В рамках проводимых занятий военнослужащие совершенствовали навыки наблюдения в различных погодных условиях и времени суток, а также при ведении противником активного радиоэлектронного подавления.

Кроме того, в целях своевременного обнаружения скрытого перемещения объектов противника, применялись тепловизионные камеры, установленные на беспилотниках.

В проведении тренировок было задействовано более 40 военнослужащих и около десяти комплексов беспилотной авиации. 

«Орлан-10» – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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