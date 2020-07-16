16.07.2020 (14:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области впервые стали донорами крови

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа впервые стали донорами крови в Воронежской области.

В отделении переливания крови Воронежской областной клинической больницы №1 доноры-добровольцы батальона радиоэлектронной борьбы, роты специального назначения и бригады управления общевойсковой армии ЗВО сдали по 450 мм крови.

Процедура забора проходила крови и её компонентов при строгом соблюдении условий противоэпидемического режима. Военнослужащие прошли регистрацию, осмотр у терапевта, а также тест на резус-фактор и группу крови. Перед сдачей крови и ее компонентов все военнослужащие, изъявившие желание стать донорами, сдали обязательный тест на новые вирусные инфекции.

Всего в донорский пункт прибыло более 100 военнослужащих, сдавших в общей сложности более 40 литров крови и ее компонентов.

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