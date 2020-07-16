16.07.2020 (14:15)

Воздушный удар условного противника по военным объектам отразили расчеты российского ЗРК С-300 в Таджикистане

Воздушный удар условного противника по российским военным объектам отразили расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС 201-й военной базы в Таджикистане.

Дежурные силы отработали сложные задачи по поиску воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на очень малых высотах, где воздушные суда условного противника использовали для прикрытия рельеф местности, выполнили условный обстрел всех контрольных целей. Действия имитировались на малых, средних и больших высотах.

Всего было выполнено более 15 условных ракетных пусков. Роль контрольных целей с различных направлений выполняли экипажи вертолетов Ми-8 авиационной группы 201-й военной базы.

Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступил на опытно-боевое дежурство в Таджикистане. Основными задачами дивизиона является прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице