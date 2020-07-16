16.07.2020 (17:00)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет лекция-тренинг в сфере госзакупок

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации проведет лекцию-тренинг «Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Основной целью мероприятия является раскрытие алгоритма формирования и подачи заявок на участие в конкурентной закупке, а также порядка их рассмотрения комиссией по осуществлению закупок.

Как заявили организаторы мероприятия, информация, которую планируется осветить в ходе лекции, направлена на повышение квалификации разного уровня слушателей как имеющих опыт осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, так и не имеющих подобного опыта.

На мероприятие приглашаются специалисты в области закупок, а также посетители Форума, желающие расширить кругозор и получить новые знания в области контрактной системы.

По результатам проведения тренинга ее участники приобретут теоретические навыки работы на специализированной электронной площадке ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа», изучат процесс формирования и подачи заявок на участие в конкурентных процедурах и ознакомятся с работой комиссии по осуществлению закупок.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 29 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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