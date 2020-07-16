16.07.2020 (16:30)
В Подмосковье состоялся решающий этап конкурса «Страж порядка»
Сегодня в подмосковном поселке Калининец состоялся решающий, командный этап конкурса «Страж порядка» в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр–2020.
На трассу «Гонки героев» протяженностью 12 километров вышли восемь команд, которым предстояло преодолеть 56 препятствий: канатную дорогу, окопы из труб, альпинистскую стену, скалодромы с бревнами и цепями, болотные дебри и др.
Настрой каждого участника на победу и способность работать единым коллективом позволили слаженной команде Управления коменданта охраны Московской области быстрее всех добраться до финиша. Уже четвертый год подряд участники этой команды лидируют в командной гонке.
«Разрыв между командами минимальный, поэтому победитель будет определен после заседания судейской коллегии. Вместе с тем это говорит о том, что каждый участник и команды в целом тренировались и готовились», — отметил начальник Управления обеспечения правопорядка и охраны Главного управления военной полиции полковник Александр Попов.
Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» проходит с 11 по 18 июля. По его итогам будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления на международном этапе конкурса.