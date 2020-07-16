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16.07.2020 (16:30)

В Подмосковье состоялся решающий этап конкурса «Страж порядка»

Сегодня в подмосковном поселке Калининец состоялся решающий, командный этап конкурса «Страж порядка» в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр–2020.

На трассу «Гонки героев» протяженностью 12 километров вышли восемь команд, которым предстояло преодолеть 56 препятствий: канатную дорогу, окопы из труб, альпинистскую стену, скалодромы с бревнами и цепями, болотные дебри и др.

Настрой каждого участника на победу и способность работать единым коллективом позволили слаженной команде Управления коменданта охраны Московской области быстрее всех добраться до финиша. Уже четвертый год подряд участники этой команды лидируют в командной гонке.

«Разрыв между командами минимальный, поэтому победитель будет определен после заседания судейской коллегии. Вместе с тем это говорит о том, что каждый участник и команды в целом тренировались и готовились», — отметил начальник Управления обеспечения правопорядка и охраны Главного управления военной полиции полковник Александр Попов.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» проходит с 11 по 18 июля. По его итогам будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления на международном этапе конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , АрМИ , Страж порядка , Военная полиция
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