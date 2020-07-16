16.07.2020 (16:00)
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин принял участие в переговорах на уровне замминистров иностранных дел и обороны России и Франции
Сегодня в Париже заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в переговорах в формате «2+2» на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны России и Франции.
Кроме того, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с генеральным директором по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции Алис Гиттон.
Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.
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