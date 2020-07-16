16.07.2020 (14:00)

Более 200 военных разведчиков ЦВО в Сибири освоили программу по прыжкам с парашютом

Военнослужащие разведывательных подразделений 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа освоили программу по воздушно-десантной подготовке в Новосибирской области.

Разведчики изучили парашютные системы, способы укладки основного и запасного парашюта и прошли наземную подготовку. Перед прыжками военнослужащие сдали зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели тренировки на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки по отделению от летательного аппарата, действия в воздухе и приземление.

Военнослужащие также отрабатывают свои действия в районе высадки – выход на пункт сбора, поиск грузов, маскировку следов десантирования, занятие обороны. Выброска производится на парашютных системах Д-10 из вертолета Ми-8 АМТШ с высоты 800 метров.

Всего к тренировкам привлечено более 200 военнослужащих и 6 единиц авиационной техники. На сегодняшний день совершено свыше 280 прыжков, из них более ста сделаны разведчиками впервые.

С 2020 года в программу боевой подготовки войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Для освоения программы ВДП в декабре 2019 года разведывательные подразделения получили более 140 единиц парашютных систем Д-10.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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