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16.07.2020 (13:45)

В Поволжье стартовал всеармейский конкурс по полевой выучке среди разведывательных групп специального назначения «Зеленая тропа»

В Самарской области на базе соединения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) стартовал всеармейский конкурс по полевой выучке среди разведывательных групп специального назначения «Зеленая тропа».

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Алексеев, представители администрации города и ветераны.

В ходе конкурса на полигоне Новая Бинарадка участники посоревнуются в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника. На заключительном этапе соревнований разведчики проведут засаду и отразят нападение диверсионных групп условного противника.

В конкурсе принимают участие более 250 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Торжественные церемонии , Разведывательные подразделения , Спецназ
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