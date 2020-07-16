16.07.2020 (13:30)
В главную базу Северного флота — Североморск — прибыл учебный корабль «Смольный»
Сегодня в главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Смольный» Балтийского флота. На его борту находятся курсанты военно-морских училищ Санкт-Петербурга, которые проходят морскую практику.
В Североморске учебный корабль встретил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил важность морской практики, в ходе которой курсанты приобретают опыт и необходимые знания флотской профессии.
В Североморске курсантов-балтийцев сменят курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ.
После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Смольный» продолжит поход по плану Главного командования ВМФ России.
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