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16.07.2020 (13:15)

В День ВМФ России Северный флот продемонстрируют жителям и гостям Североморска свои боевые возможности

В День Военно-Морского Флота России, 26 июля, в Североморске состоится показ боевых возможностей Северного флота в ходе традиционного военно-спортивного праздника, который пройдет сразу после парада кораблей в акватории Кольского залива.

Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил выполнят траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят погружение и всплытие, малые противолодочные корабли проведут условную атаку подводной лодки с применением реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей. Всего предусмотрено 15 динамичных эпизодов.

Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Большой десантный корабль «Кондопога» осуществит способом на плав высадку морского десанта на бронетранспортерах, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу.

Традиционно морские пехотинцы продемонстрируют навыки рукопашного боя.

Также будут показаны эпизоды материально-технического и поисково-спасательного обеспечения сил в море.

Всего в параде кораблей Северного флота и военно-спортивном празднике будет задействовано 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3 тыс. человек личного состава.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли , Праздники , Главный военно-морской парад
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