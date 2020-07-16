16.07.2020 (13:00)
Екатеринбургские юнармейцы встретили автопробег «От общей Победы – к общему миру»
Юнармейцы из Екатеринбурга приняли участие во встрече автопробега из Владивостока в Москву «От общей Победы – к общему миру», посвященного 75-летию Великой Победы и проходящий при поддержке Минобороны России.
На официальной части мероприятия была торжественно развёрнута копия знамени Победы общей площадью 200 кв. метров.
Международный патриотический автопробег из Приморского края в Москву «От общей Победы - к общему миру» стартовал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.
Во главе колонны - легендарный автомобиль «Победа». Участники автопробега везут Знамя Победы длина полотнища которого составляет 20 м, а ширина 10 м и 300-метровую Георгиевскую ленту шириной 7,5 м.
Для разворачивания Знамени Победы необходимо около 30 человек. Георгиевскую ленту таких размеров можно развернуть только с участием от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек.