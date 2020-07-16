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16.07.2020 (13:00)

Екатеринбургские юнармейцы встретили автопробег «От общей Победы – к общему миру»

Юнармейцы из Екатеринбурга приняли участие во встрече автопробега из Владивостока в Москву «От общей Победы – к общему миру», посвященного 75-летию Великой Победы и проходящий при поддержке Минобороны России. 

На официальной части мероприятия была торжественно развёрнута копия знамени Победы общей площадью 200 кв. метров.

Международный патриотический автопробег из Приморского края в Москву «От общей Победы - к общему миру» стартовал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Во главе колонны - легендарный автомобиль «Победа». Участники автопробега везут Знамя Победы длина полотнища которого составляет 20 м, а ширина 10 м и 300-метровую Георгиевскую ленту шириной 7,5 м.

Для разворачивания Знамени Победы необходимо около 30 человек. Георгиевскую ленту таких размеров можно развернуть только с участием от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
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