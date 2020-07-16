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16.07.2020 (12:45)

Более 46 тыс. человек направили военкоматы ЗВО на военную службу в регионах центра и северо-запада страны

Военные комиссариаты Западного военного округа направили более 46 тыс. человек на военную службу в 26 регионах центра и северо-запада Российской Федерации.

Почти половина юношей направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, в спортивные, научные и научно-производственные роты.

Для организации призыва было создано более 900 муниципальных призывных комиссий, 26 призывных комиссий субъектов страны.

Работа военных комиссариатов была организована с учетом ограничительных мероприятий, введённых в регионах. Впервые сотрудниками военных комиссариатов и врачами-специалистами работа по уточнению данных воинского учета, сведений о состоянии здоровья и подготовке материалов для представления на заседания призывных комиссий была проведена в телефонном режиме.

В военных комиссариатах были организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярную дезинфекцию помещений, тестирование граждан на наличие вирусных инфекций.

К местам службы солдат доставляли в медицинских масках, команды изолированно размещались в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, прошли двухнедельный карантин.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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