16.07.2020 (12:30)

В Ленинградской области саперы общевойсковой армии ЗВО совестно с поисковиками обнаружили захоронение более 300 красноармейцев

На острове Клёст Выборгского залива, расположенного в Ленинградской области, военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) при проведении совместных работ с поисковыми отрядами обнаружили братское воинское захоронение 310 солдат и офицеров 43-й стрелковой дивизии, погибших в период Зимней войны в ходе штурма укреплений финской армии 11 марта 1940 года.

Экспедиция была инициирована родственниками Павла Степановича Ильюшина, воевавшего в составе 181-го стрелкового полка, согласно похоронному листу, героически погибшего при штурме острова. Захоронение было опознано по земляным провалам. В результате среза верхнего слоя грунта поисковики обнаружили останки красноармейцев, фрагменты формы и винтовочные гильзы. Дальнейший шурф позволил определить, что в обнаруженном захоронении покоится более 300 советских солдат и офицеров.

При совместной работе военнослужащих и участников экспедиции с архивными медицинскими документами удалось установить имена похороненных в братской могиле 310 человек. До сегодняшнего дня конкретное место захоронения бойцов РККА оставалось неизвестным.

Кроме того, в течение поисковой экспедиции, длившейся более 60 дней, саперы ЗВО провели инженерную разведку более 4 тыс. кв. м территории острова Клёст на предмет наличия взрывоопасных предметов с применением миноискателей ИМП-2, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

На сегодняшний день участниками экспедиции завершена работа по благоустройству воинского захоронения. В месте братской могилы установлена гранитная плита с памятной надписью: «Бойцам и командирам 43-й стрелковой дивизии и 369-го отдельного танкового батальона, павшим и пропавшим без вести при штурме острова 11 марта 1940 года».

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