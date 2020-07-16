Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.07.2020 (12:15)

В Санкт-Петербург доставят ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова

Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром Пушкин в Санкт-Петербурге 21 июля.

Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Танкисты общевойсковой армии ЗВО уничтожили противника во встречном бою в Нижегородской области
В Ленинградской армии ЗВО завершились сборы с офицерами-выпускниками военных вузов
Свыше 250 танковых и мотострелковых экипажей ЗВО форсировали водную преграду в Московской и Нижегородской областях
В Подмосковье студенты МГУ приняли военную присягу на базе Кантемировской дивизии ЗВО

Метки:
Западный военный округ , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false