16.07.2020 (12:15)

В Санкт-Петербург доставят ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова

Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром Пушкин в Санкт-Петербурге 21 июля.

Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля.

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