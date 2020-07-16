16.07.2020 (12:15)
В Санкт-Петербург доставят ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром Пушкин в Санкт-Петербурге 21 июля.
Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.
После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада, который состоится 26 июля.
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