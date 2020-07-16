16.07.2020 (12:00)
Начальник войск РХБ защиты ВС РФ вручил дипломы самым активным юнармейцам клуба болельщиков конкурса «Безопасная среда»
На полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил дипломы самым активным болельщикам — юнармейцам Костромы и Костромской области.
В период проведения всеармейского этапа конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда» юнармейские отряды болели за его участников.
Кроме этого, юнармейцы из Костромы, Волгореченска, Галича приняли участие в конкурсе по надеванию противогаза и стрельбе из пневматической винтовки.
Ребята также посетили парк «Патриот» Военной академии, где им были представлены современное и историческое вооружение и средства войск РХБ защиты, а также образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.
Большой интерес юнармейцы проявили к посещению «Партизанской деревни», в которой ознакомились с бытом и досугом партизан, осмотрели выставку поисковых отрядов Костромской области, пели песни под гармонь.
Ребят ознакомили с программой юнармейского конкурса «Безопасная среда» и показали, какие состязания им предстоит пройти в августе в рамках проведения международного этапа конкурса «Безопасная среда» на полигоне Песочное учебного центра Военной академии РХБ защиты.