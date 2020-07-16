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16.07.2020 (12:00)

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ вручил дипломы самым активным юнармейцам клуба болельщиков конкурса «Безопасная среда»

На полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил дипломы самым активным болельщикам — юнармейцам Костромы и Костромской области.

В период проведения всеармейского этапа конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда» юнармейские отряды болели за его участников.

Кроме этого, юнармейцы из Костромы, Волгореченска, Галича приняли участие в конкурсе по надеванию противогаза и стрельбе из пневматической винтовки.

Ребята также посетили парк «Патриот» Военной академии, где им были представлены современное и историческое вооружение и средства войск РХБ защиты, а также образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.

Большой интерес юнармейцы проявили к посещению «Партизанской деревни», в которой ознакомились с бытом и досугом партизан, осмотрели выставку поисковых отрядов Костромской области, пели песни под гармонь.

Ребят ознакомили с программой юнармейского конкурса «Безопасная среда» и показали, какие состязания им предстоит пройти в августе в рамках проведения международного этапа конкурса «Безопасная среда» на полигоне Песочное учебного центра Военной академии РХБ защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , АрМИ , Безопасная среда , Юнармия
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