16.07.2020 (11:45)

Во время проведения конкурса «Безопасная среда» состоялось открытие «Русского дома»

На полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Ярославской области открылась экспресс-выставка «Русский дом», на которой гости и участники всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда» ознакомились с эксклюзивными образцами культуры Костромского края.

Экспресс-выставка «Русский дом» была представлена экспозициями Костромского историко-архитектурного и художественного музея – заповедника и музея Петровской игрушки.

В «Русском доме» участники конкурса увидели исконные костромские ремёсла, бытовавшие на Костромской земле (гончарное ремесло, лоскутное шитьё, кружевоплетение на коклюшках, вышивка, ткачество и декоративно-прикладное творчество).

Народное творчество было представлено игрой на шумовых инструментах, струнных (гусли) в сопровождении звонких костромских частушек и народных песен.

Среди экспонатов музея гостям и участникам конкурса показали самопрялки, Буйские народные женские костюмы, домотканые половики, самовары и множество других экспонатов.

Всеармейский этапа конкурса «Безопасная среда-2020» проходит в три этапа: «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета».

Завершится конкурс 19 июля.

Справочно:

По итогам всех этапов соревнований отберут три экипажа, которые будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VI Армейских международных игр, которые пройдут на полигоне учебного центра Военной академии (пос. Песочное, Ярославская обл.) в августе 2020 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице