16.07.2020 (11:15)

Более 200 военнослужащих прибыло в Камышинское отдельное гвардейское соединение ВДВ в ходе весеннего призыва

В ходе завершившегося весеннего призыва Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение пополнили более 200 военнослужащих, призванных из различных регионов Юга России.

Ежегодно в соединении увеличивается количество военнослужащих проходящих военную службу по контракту, поэтому нынешний призыв на срочную военную службу оказался наименьшим за последние несколько лет.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, с прибывшими в соединение новобранцами были проведены все необходимые профилактические мероприятия. Личный состав размещался на территории воинской части в специальном пункте, оборудованном в отдельном здании и обеспеченным запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней была организована ежедневная трехразовая термометрия. Прием пищи осуществлялся отдельно от остальных военнослужащих.

Военнослужащие из молодого пополнения прошли медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование.

В первые дни после окончания профилактических мероприятий новобранцев ознакомили с историей и традициями прославленного десантного соединения, которому в 2020 году исполнилось 75 лет.

Особый интерес у личного состава вызвал раздел, посвященный успехам и достижениям Камышинских гвардейцев-десантников на современном этапе.

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