16.07.2020 (11:00)
В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершился конкурс по армейской тактической стрельбе
Сегодня на полигоне Поливно завершился конкурс по армейской тактической стрельбе на первенство Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.
В ходе соревнований более 30 военнослужащих выполнили упражнения из штатного оружия, стоящего на вооружении подразделений – автоматов АК-74М и пистолетов Макарова (ПМ).
На полигоне для участников конкурса были смоделированы различные ситуации применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие демонстрировали своё мастерство.
Упражнения выполнялись из различных положений для стрельбы с места и в движении. Особое внимание при ведении стрельбы уделялось обеспечению требований безопасности.
Одним из основных условий выполнения упражнений в армейской тактической стрельбе является наличие полной экипировки у участников соревнований.
«Уникальность армейской тактической стрельбы заключается в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия и элементов рукопашного боя в одном упражнении. Причём при выполнении упражнений чередуется мишенная обстановка, возникают препятствия, стрелок меняет положения тела, происходит перезарядка оружия и смена огневых позиций», – отметил главный судья конкурса, врио заместителя командира соединения гвардии майор Анатолий Сермолотов.
Кроме того, главный судья конкурса пояснил, что такое армейская тактическая стрельба берет лучшее из практической стрельбы, к которой добавляется тактический элемент, воссозданный в мишенной обстановке и конструкциях, обозначающих городскую улицу, здание, и т.п. Обучаемый сам определяет наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь и выбирает штатное оружие для выполнения задачи в предложенной ему очередности.
Новшество состоит в том, что огневая подготовка дается в связке с тактическими приемами. Командирам предоставляется возможность проявлять большую, чем когда-либо ранее, инициативу в обучении личного состава армейской тактической стрельбе.
По итогам соревнований судейской коллегией были подведены итоги и объявлены победители соревнований как в личном, так и в командном зачете.