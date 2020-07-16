16.07.2020 (10:15)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курсы подводного вождения танков в Волгоградской области

Танкисты российской военной базы в Абхазии прибыли на полигон Прудбой в Волгоградской области для прохождения курса подводного вождения бронемашин.

На специально оборудованном вододроме военнослужащие отработают навыки подводного вождения танков Т-72Б3, находящихся на вооружении воинского соединения в Абхазии. Экипажи преодолеют водные преграды шириной более 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м.

Механики-водители в условиях нулевой видимости, ориентируясь только по приборам, отработают управление танками по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Также личный состав отработает действия в случае затопления боевой машины, в условиях кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и волнового воздействия.

На занятиях все танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют человеку провести под водой около 1 часа.

Всего курс подводного вождения танков пройдут более 200 военнослужащих соединения ЮВО.

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