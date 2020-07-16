16.07.2020 (10:00)

Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»

Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках тренировки по боевой готовности использовали космический аппарат – спутник «Радуга-1М» для организации связи в труднодоступных горных районах.

Специалисты развернули и подготовили к работе 5 автомобилей специальной связи, что позволило организовать расширенную сеть коммуникаций, состоящую из полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи. Использование спутника «Радуга-1М» позволило установить надежную связь с подвижными станциями, включая труднодоступные горные районы, для передачи зашифрованной информации между пунктами управления.

Также в ходе тренировки по боевой готовности связисты военной базы на полигонах Нагвалоу и Гудаута выполнили различные нормативы в сложных условиях при радиоэлектронном воздействии подразделений условного противника путем создания радиопомех в различных частотных диапазонах.

К мероприятиям было привлечено более 500 связистов соединения ЮВО, задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники, в т.ч. станции спутниковой связи «Ливень» на базе автомобиля «Урал», радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «КамАЗ».

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