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16.07.2020 (09:45)

В ракетном соединении ЮВО в Северной Осетии началось тактическое учение

Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Северной Осетии, приступило к совершению марша на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения тактического учения.

В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

На полигоне в Ставропольском крае военнослужащие ЮВО совершат марш в позиционные районы, оборудуют огневые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также отработают электронные пуски ракет из ОТРК «Искандер-М» по противнику на расстоянии до 500 км.

ОТРК предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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