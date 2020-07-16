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16.07.2020 (09:30)

Более 3 тыс. связистов 58-й армии ЮВО организовали управление войсками на Северном Кавказе

Более 3 тыс. связистов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках плановой тренировки боевой готовности организовали скрытое управление войсками на Северном Кавказе и Закавказье.

Военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь по различным каналам на расстоянии более 1000 км.

В проверке боевой готовности задействовано около 600 единиц специальной техники связи, в их числе – около 10 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в начале года для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО.

Также в плановой тренировке боевой готовности задействован телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут-2УС», благодаря которому была установлена устойчивая радиосвязь на передающие радиостанции, станции связи средней мощности Р-160-05, выполняющие роль ретрансляторов, цифровой комплекс связи, который был использован для создания закрытых каналов, а также для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5 – 3 раза, а дальность связи увеличилась в 2 раза.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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