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16.07.2020 (09:15)

Более 3 тыс. военнослужащих ЮВО в Волгоградской области подняты по сигналу учебной тревоги

В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, начались плановые тренировки по боевой готовности.

Военнослужащие отработают действия при объявлении учебной тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и ее применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, а также личный состав совершит выход в район формирования колонн и марш в район сосредоточения.

Тренировка по боевой готовности в войсках ЮВО проходит под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Боевая готовность соединений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование ЮВО уделяет особое внимание подготовке и проведению занятий.

К занятиям по боевой готовности привлечено более 3 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 1 тыс. единиц боевой и специальной техники мотострелкового соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
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